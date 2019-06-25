Украинская делегация прекращает свою работу в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против принятого накануне решения об уничтожении санкционного механизма, позволяющего представителям России вернуться в ПАСЕ.

Член украинской делегации в ПАСЕ и №10 в списке партии Украинская стратегия Гройсмана Виктор Еленский сделал заявление относительно решения ПАСЕ.

– Сегодня утром завершилось голосование в ПАСЕ, которое, по сути дела, вернуло в ее состав российскую делегацию. Это удар по европейским ценностям, по демократии, свободе и правам человека. Это надругательство над памятью погибших в русско-украинской и российско-грузинской войнах, замученных правозащитников, над судьбами заложников в российских тюрьмах. Россия не только не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ, но и открыто обещает никогда их не выполнять, – заявил Виктор Еленский.

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Он сообщил, что украинская делегация прекращает свою работу в сессии ПАСЕ и поблагодарил делегации стран, которые не голосовали за возвращение представителей России в ассамблею.

– Те, кто голосовал за возвращение России будут нести ответственность за слезы, кровь и украденную судьбу людей на оккупированных территориях. Мы благодарны депутатам Великобритании, Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции за их гражданскую позицию и неуступчивость злу, – заявил Еленский.

Он добавил, что Украина не может сидеть в зале с вдохновителями убийств и “кавалерами” медалей за захват Крыма. Поэтому украинская делегация прекращает работу в этой сессии ПАСЕ, за исключением голосования о полномочиях российской делегации.

– По возвращению в Киев инициируем вопрос перед президентом и Верховной Радой о дальнейшем участии Украины в уставных органах Совета Европы. Мы продолжаем бороться, – отметил украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.