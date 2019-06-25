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Факты / Украина / Политика

Верещук о возвращении РФ в ПАСЕ: Не трагедия, нужно биться

Украина не должна приостанавливать работу в ПАСЕ из-за возвращения российской делегации, считает кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа Ирины Верещук.

Верещук о возвращении РФ в ПАСЕ: Не трагедия, нужно биться

Возвращение делегации Российской Федерации в ПАСЕ не является трагедией, из-за которой Украине нужно приостанавливать свою работу в организации.

По словам директора центра Балто-Черноморских исследований, кандидата в народные депутаты от партии Слуга народа Ирины Верещук, Россия как раз преследует цель того, чтобы украинская делегация покинула ПАСЕ.

Она уверена, что Украина должна включиться в борьбу против агрессора на полях Ассамблеи, но перед этим “организоваться, перегруппироваться, нарастить мышцы, научиться дебатировать”.

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– Пусть россияне вернутся и бьются с нами на полях ПАСЕ, а не танками на Донбассе. И тогда мы будем иметь возможность влиять на весь Европейский союз, доказывая свою правоту, потому что мы правы.

Напомним,  в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.

После такого решения украинская делегация решила приостановить работу в ПАСЕ.

Фото: ПАСЕ

Источник: Inforesist

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