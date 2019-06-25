У здания Совета Европы в Страсбурге люди вышли на митинг против возвращения России в ПАСЕ.
Под зданием Совета Европы в Страсбурге люди вышли на митинг против возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Митингующие вышли с украинскими и грузинскими флагами и плакатами. Они выкрикивают лозунги Европа, проснись!
Европа, проснись! В Страсбурге протестуют против возвращения России в ПАСЕ / 3 фотографии
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Напомним, ранее делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали резолюцию о возвращении РФ в Ассамблею и изменение санкционного режима.
Позже в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Их могут подтвердить заново в течение 24 часов.
Обжалование полномочий произошло по предложению грузинского делегата Нино Гогадзе.
Фото: Николай Полозов
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