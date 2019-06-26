Рост биткойнов составляет 11,47% в сутки.
Курс биткоина достиг $12 580 за единицу, сообщает портал Coinmarketcap.
В сутки стоимость изменилась на 11,47%. Сейчас капитализация рынка биткоина превысила $223 млрд.
Криптовалюта начала рост в начале мая 2019 года.
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Максимальный показатель зафиксирован в конце 2017 – $20 тыс, а минимальный достигал прошлого года отметки ниже $4 тыс.
Напомним, компания Facebook с 28 партнерами анонсировала запуск криптовалюта Libra.
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