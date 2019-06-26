Герои наших сердец – новый социально-информационный проект МТОТ. В центре проекта – реальные истории 9 героев, чьи жизни изменила война на Востоке и оккупация Крыма, но они выбрали не путь мести и отчаяния. Они уже сегодня меняют историю и шаг за шагом строят мирное будущее.

На первый взгляд они – простые люди, рядовые наши сограждане: хирург райбольницы, директор детдома, бизнесмен, кинематографист. Но судьбы их – удивительные, а сила воли – несокрушимая.

Данный проект реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Хирург Попаснянской райбольницы Александр Ковальчук провел под обстрелами 380 операций в почти круглосуточном режиме.

Директор Луганского областного детдома Екатерина Донцова помешала перевозке 69 детей в России и вернула их на родину.

У бизнесмена горловчанина Вадима Миндзюка с началом войны боевики отобрали завод. Он нашел в себе силы открыть новый бизнес – но уже в Дитятках, поселке рядом с Чернобыльской зоной.

А самая большая мечта Шевкета Сейдаметова – искусного художника-постановщика таких шедевров украинского кино, как Хайтарма и Киборги – вернуться домой, в свободный от оккупантов украинский Крым, к родственникам и близким.

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Их истории свидетельствуют: понятие подлинный герой – это не пустые слова. Такие герои – среди нас, их истории вдохновляют, ведь показывают, что этот мир – все еще место для борьбы за человеческие ценности даже в самых сложных обстоятельствах. И это – лишь маленькая часть историй, которые собрало министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и объединило на сайте.

– Ежедневно в работе Министерства мы сталкиваемся с людьми, чьи истории по-настоящему впечатляют. Это люди, которые нашли в себе силы и желание начать жизнь сначала. Это люди, которые действуют вопреки обстоятельствам. Главное – они становятся инициаторами изменений в собственной жизни и жизни людей, которые их окружают. Сотни историй в год. Десятки в месяц. И сегодня мы хотим рассказать некоторые истории людей, обычных героев. Переселенцы и ветераны АТО/ООС, люди с инвалидностью и бизнесмены, врачи и студенты – вокруг этих людей выстроился проект Герои наших сердец. Их судьбы вдохновляют, их поступками увлекаешься, углубляясь в их истории, понимаешь, что именно благодаря таким украинцам у нас есть шанс преодолеть все невзгоды и построить светлое, мирное будущее Это лишь девять историй. На самом деле их гораздо больше, – отмечает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

МТОТ призывает украинцев делиться собственными историями о героях, которые противостоят обстоятельствам и с достоинством строят свою новую жизнь.

– Если вы знакомы с людьми, которые стоят того, чтобы стать частью этого проекта, присылайте их истории нам, а мы расскажем о них всей Украине, – призывает министр Вадим Черныш.

Поделиться такой историей может каждый, заполнив простую форму на сайте проекта.

После этого история о герое появится в соответствующем разделе сайта.

Ранее Факты ICTV собрали три истории простых украинцев, которым довелось собственными глазами увидеть ужасы войны.