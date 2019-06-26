Погода в Украине 26 июня будет солнечной по всей территории.

В западных областях 26 июня температура воздуха днем составит 29-31°, ночью – 14-26°.

На севере страны температура воздуха днем 28-30°, ночью 13-15°.

Будет оставаться жара на востоке. Днем воздух прогреется до 29-31°, ночью – 15-17°.

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На юге страны также без осадков, температура воздуха днем 30-32°, ночью – 20-23°.

В центральных областях и Киеве температура составит 28-30° днем, ночью – 15-17°.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какой будет погода в течение недели.