Погода в Украине 26 июня будет солнечной по всей территории.
В западных областях 26 июня температура воздуха днем составит 29-31°, ночью – 14-26°.
На севере страны температура воздуха днем 28-30°, ночью 13-15°.
Будет оставаться жара на востоке. Днем воздух прогреется до 29-31°, ночью – 15-17°.
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На юге страны также без осадков, температура воздуха днем 30-32°, ночью – 20-23°.
В центральных областях и Киеве температура составит 28-30° днем, ночью – 15-17°.
К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какой будет погода в течение недели.
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