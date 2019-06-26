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Факты / Украина

Польскую молодежь освободили от подоходного налога

В Польше отменили подоходный налог для молодежи не старше 26 лет.

Польскую молодежь освободили от подоходного налога

Правительство Польши приняли декларацию, которая регламентирует освобождение от платы подоходного налога лиц в возрасте до 26 лет.

– Это довольно значительная льгота. Если кто-то зарабатывает минимальную зарплату, то есть 2 250 злотых (15 760 грн. – Ред.) без вычета налогов, то за год он сможет сэкономить более 1 600 злотых (11 200 грн. – Ред.), –  отметил заместитель министра финансов Польши Петр Новак.

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Он добавил, что еще больше удастся сэкономить тем, кто зарабатывают больше.

Ранее Факты ICTV писали, что Польша готова запустить газопровод, который прокачает в Украину 2 млрд кубометров газа.

Источник: Польское радио

Фото: Dreamstime

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