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Факты / Украина

Пожар в Киеве: жителей четырех районов призывают закрыть окна

Пожар в Киеве привел к превышению концентрации сернистого ангидрида в 5-8 раз.

Пожар в Киеве: жителей четырех районов призывают закрыть окна

Из-за пожара на складах секонд-хенда в Киеве, который произошел вечером 26 июня, в шести точках зафиксировано превышение предельной допустимой концентрации сернистого ангидрида в 5- 8 раз. Это вещество может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.

Жителям Святошинского, Шевченковского, Соломенского районов и Борщаговки рекомендуют закрыть окна и не находиться на улице.

– Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район Киева. Аварийно-спасательные службы и экологи делают системные замеры воздуха, пока превышений нет, – говорится в сообщении КГГА.

Читайте: Пожар в Киеве: появилось видео горящих складов секонд-хенда на Борщаговке

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве рекомендует:

  • Не находиться детям, беременным женщинам, пожилым людям,  больным с заболеванием органов дыхания на улице.
  • По возможности закрыть окна и применять системы вентиляции (кондиционеры, рукоператоры).
  • С целью уменьшения количества пыли в помещениях увеличить частоту влажной уборки.
  • На территориях максимально приближенных к пожару, использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, что пожар в Киеве произошел на Петропавловской Борщаговке, загорелись склады секонд-хенда. Сейчас возгорание локализовано.

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