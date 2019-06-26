В США подписали меморандум, предусматривающий выделение Украине $4 млн для помощи в сфере хранения боеприпасов.
Во время заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля в Вашингтоне подписали Меморандум о предоставлении США помощи Украине в сфере хранения боеприпасов.
Он предусматривает выделение помощи в размере $4 млн.
Читайте: Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $700 млн
К слову, заседания группы проходят дважды в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне.
Они являются важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращении распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.
Ранее Факты ICTV писали о том, что США отправили в Украину груз гуманитарной помощи.
Источник: Посольство Украины в США
Фото: Посольство Украины в США