В США подписали меморандум, предусматривающий выделение Украине $4 млн для помощи в сфере хранения боеприпасов.

Во время заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля в Вашингтоне подписали Меморандум о предоставлении США помощи Украине в сфере хранения боеприпасов.

Он предусматривает выделение помощи в размере $4 млн.

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К слову, заседания группы проходят дважды в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне.

Они являются важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращении распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

Ранее Факты ICTV писали о том, что США отправили в Украину груз гуманитарной помощи.

Источник: Посольство Украины в США

Фото: Посольство Украины в США