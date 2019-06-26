Центральная избирательная комиссия уже завершила процедуру регистрации кандидатов на внеочередные парламентские выборы и 26 июня расскажет о ее итогах.

26 июня в 11.45 глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук проведет брифинг, в ходе которого расскажет об итогах регистрации кандидатов и партий на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Тема брифинга: Выборы Парламента – 2019: Многие позади – еще больше впереди.

Во время брифинга расскажут о количестве зарегистрированных кандидатов в многомандатном округе и одномандатных избирательных округах, избирательных фондах кандидатов и партий, а также о процессе публичных закупок.

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Также ЦИК обещает затронуть вопрос временного изменения места голосования.

К слову, Факты ICTV публиковали список партий, участвующих в выборах в Верховную Раду.