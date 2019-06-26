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Факты / Украина

Украинская делегация в ПАСЕ прекращает работу на летней сессии

Украинская делегация в ПАСЕ прекращает работу на нынешней сессии Ассамблеи.

Украинская делегация в ПАСЕ прекращает работу на летней сессии

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы прекращает работу на летней сессии.

Также, украинские депутаты отказались принимать участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы.

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– Мы заявили нашу позицию, и не только одни мы, а вместе с делегацией Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, частью польской делегации – мы заявили о том, что прекращаем нашу работу на этой сессии.

Мы возвращаемся в наши столицы для диалога, как дальше работать с Советом Европы после того, что произошло, – заявил член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Напомним, 26 июня делегация РФ в ПАСЕ с полным набором полномочий вернулась к работе в Ассамблее. В знак протеста украинская делегация покинула заседание.

Источник: Прямой

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