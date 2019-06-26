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Факты / Украина

Война на Донбассе: ранены семь украинских военных

Пророссийские боевики 32 раза открывали огонь по позициям сил ООС.  В результате обстрелов пятеро украинских военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.

Война на Донбассе: ранены семь украинских военных

Пятеро военных ВСУ получили ранения и еще двое – боевые травмы.

Боевики обстреливали украинских военных 32 раза. Из них пять раз из запрещенных минометов калибра 120 и 82-мм.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Под удар попали Авдеевка, Марьинка, Опытное, Водяное, Новотроицкое, Невельское, Талаковка, Широкино и Богдановка.

Также боевики обстреляли район Шумов, окраины Южного, Крымское, Новолуганское, окраины Майского, Зайцево, Широкино, районы Старогнатовки, Луганского, Каменки, Богдановки, Новоселовки Второй, окраину Павлополя и Водяного.

Ранее Факты ICTV писали о масштабных учениях танкистов в зоне ООС.

Источник: ООС

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