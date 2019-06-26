Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Факты ICTV расскажут, как узнать кандидатов в округах.

Вся информация о кандидатов в округах собрана на сайте ЦВК в разделе Внеочередные выборы народных депутатов Украины 2019.

На соответствующей странице нужно перейти на вкладку Кандидаты и выбрать раздел Кандидаты в округах.

После этого вы увидите список областей и округов в каждой из них.

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Напротив каждого округа указано количество кандидатов. Чтобы узнать их имена, от кого они выдвигаются и другую информацию, нужно нажать на количество зарегистрированных кандидатов в нужном вам округе.

Например, так выглядит список кандидатов в одномандатном избирательном округе № 220 в Киеве.

Проверить декларации кандидатов можно на сайте электронных деклараций введя в строку поиска соответствующее имя и фамилию.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в 2019 году назначены на 21 июля.