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Факты / Украина

Качество воды и комфорт: восемь пляжей Киева получили Голубой флаг

В Киеве восемь пляжей получили международную награду Голубой флаг.

Качество воды и комфорт: восемь пляжей Киева получили Голубой флаг

Столичные муниципальные пляжи Радуга, Венеция, Галерный, Молодежный, Детский, Золотой и Пуща-Водица получили знак отличия Голубой флаг.

Этот знак отличия дается пляжу, если он соответствует международным критериям и требованиям:

  • качество воды,
  • комфорт,
  • безопасность,
  • экологический менеджмент,
  • уровень сервиса.

Всего пляж должен соответствовать 32 критериям.

Читайте: Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться

Для сравнения в 2017 году только три пляжа имели Голубой флаг.

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Качество воды и комфорт: восемь пляжей Киева получили Голубой флаг / 4 фотографии

К слову, Факты ICTV собрали самые лучшие пляжи для отдыха.

Источник: КГГА

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