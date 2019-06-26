В Киеве восемь пляжей получили международную награду Голубой флаг.
Столичные муниципальные пляжи Радуга, Венеция, Галерный, Молодежный, Детский, Золотой и Пуща-Водица получили знак отличия Голубой флаг.
Этот знак отличия дается пляжу, если он соответствует международным критериям и требованиям:
- качество воды,
- комфорт,
- безопасность,
- экологический менеджмент,
- уровень сервиса.
Всего пляж должен соответствовать 32 критериям.
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Для сравнения в 2017 году только три пляжа имели Голубой флаг.
Качество воды и комфорт: восемь пляжей Киева получили Голубой флаг / 4 фотографии
К слову, Факты ICTV собрали самые лучшие пляжи для отдыха.
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