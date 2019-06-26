Кабмин согласовал назначение председателей восьми областных государственных администраций, кандидатуры которых предложил президент Владимир Зеленский.

На заседании Кабмина 26 июня поддержали представления президента Владимира Зеленского о назначении восьми председателей ОГА.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что решения были не единогласные, поскольку некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур.

Что известно о каждом – в материале Фактов ICTV.

Павел Кириленко – кандидат на пост председателя Донецкой ОГА

33 года, уроженец Донбасса, женат, имеет двоих детей. У жены есть квартира, гараж и земельный участок в оккупированной Горловке. Кириленко арендует квартиру в Ужгороде и имеет в собственности жилплощадь во Львове.

С 22 сентября 2017 года – военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение. В органах прокуратуры работает с июля 2008 года.

Читайте: Гео Лерос стал внештатным советником Зеленского

Виталий Комарницкий – кандидат на пост председателя Луганской ОГА

Нынешний ректор Луганского государственного университета внутренних дел, бывший регионал.

В сентябре 2014 года он оставил оккупированный Луганск.

Маркиян Мальский – кандидат на пост председателя Львовской ОГА

Кандидат юридических наук, адвокат, руководитель Западно филиала адвокатского объединения Arzinger, почетный консул Австрии во Львове.

После Революции Достоинства Мальский отказался занять пост начальника ГФС во Львовской области после победы в публичном конкурсе.

Игорь Бондаренко – кандидат на пост председателя Закарпатской ОГА

Бизнесмен из Мукачево, основатель кондитерской компании Конфакто.

Михаил Бно-Айриян – кандидат на пост председателя Киевской ОГА

Заместитель директора Укрэнерго по коммуникациям и международному сотрудничеству. Дипломат по образованию, работал в посольстве Украины в РФ, советником министра иностранных дел Константина Грищенко.

С января 2015 года работал в Минэнерго, а затем перешел в Укрэнерго.

Андрей Андрейчиков – кандидат на пост председателя Одесской ОГА

Бизнесмен, президент Ассоциации вторичных металлов и ресурсов.

Юрий Гусев – кандидат на пост председателя Херсонской ОГА

Бывший заместитель министра обороны, в последние годы был советником министра инфраструктуры и министра экологии.

Является активным общественным деятелем. Планировал баллотироваться на парламентских выборах 2019 года от партии Слуга народа, но передумал.

Игорь Шевченко – кандидат на пост председателя Черкасской ОГА

Предприниматель, владеет несколькими грузовыми автомобилями и прицепами, а также является владельцем двух предприятий – Легкий экспорт плюс и Гермес – Шевченко Игорь.

Известно, что у Шевченко есть недвижимость в России.

К слову, как Украина будет привлекать по $2 млрд инвестиций в год – в интервью Фактам ICTV рассказал Давид Арахамия, которого Владимир Зеленский недавно назначил секретарем Национального инвестиционного совета.