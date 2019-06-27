На всех пляжах Киева выявлены нарушения санитарных норм. Исследование проб воды также показали значительное загрязнение опасными бактериями.

Эксперты Госпродпотребслужбы отмечают, что ни на одном пляже Киева в этом году не обновляли песок.

А санитарное состояние территории пляжей Веселка, Радуга и Центральный – неудовлетворительное (уборка территории, вывоз отходов и т.д.).

В целом размещение и вместимость контейнеров для мусора, а также количество мест в туалетах не соответствует санитарным нормам на всех столичных пляжах.

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Исследование проб воды, которое проводилось 17 и 24 июня, показало значительное загрязнение на 10 из 14 пляжей Киева:

превышение индекса лактозо положительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предместная Слободка, Пуща-Водица, Радуга, Тельбин, Центральный;

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) – пляжи Пуща-Водица и Тельбин;

количество энтерококков – Тельбин;

биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – Венеция.

Вода из питьевых фонтанчиков также не соответствует санитарным требованиям. Больше всего они загрязнены на пляжах Радуга, Тельбин, Центральный, Венеция и Вербный.

Между тем, ранее восемь пляжей Киева получили международную награду Голубой флаг.

Источник: Держпродспоживслужба