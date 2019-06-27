Сегодня на Сумщине произошло нападение на Артема Семенихина. Факты ICTV собрали самую важную информацию об экс-мэре Конотопа.

Артем Семенихин родился 9 апреля 1982 года в городе Конотоп (Сумская область). После окончания магистратуры в Киевском национальном торгово-экономическом университете работал директором ЧП Космо в Киеве.

Во время первой волны мобилизации в 2014 году Семенихин добровольно участвовал в АТО, служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ.

Получил медаль за оборону города Счастье. В 2015 году стал офицером-психологом батальона в одной из военных частей ВСУ.

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Городским главой Конотопа Семенихина избрали в ноябре 2015 года. Во время его нахождения на должности были демонтированы или переделаны памятники и информационные доски достопримечательностей, которые подпадали под закон о декоммунизации, а также изменены коммунистические названия 72 улиц.

Во время забастовки перевозчиков, которые требовали повышения стоимости проезда в маршрутных такси, мэр стал на сторону населения и привлек коммунальный транспорт для того, чтобы выйти из коллапса.

Также он известен тем, что в августе 2016 года публично сжег российский флаг.

Напомним, 27 июня в Сумской области около 1.00 неизвестные жестоко избили экс-мэра Конотопа Артема Семенихина.

Фото: Артем Семенихин