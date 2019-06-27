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Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду

Певец Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах.

Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду

Певец, народный артист Украины Иво Бобул зарегистрирован кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Читайте: ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

Бобул баллотируется по избирательному списку партии Патриот. Его зарегистрировали кандидатом 25 июня 2019 года и включили в список под №5.

Ранее Факты ICTV писали, что партия Голос отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе № 121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Фото: Иво Бобул

Источник: ЦИК

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