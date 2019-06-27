PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кого видят украинцы в кресле премьер-министра – опрос

Больше половины украинцев убеждены, что будущим премьер-министром должен стать человек с большим опытом управления страной.

Кабмін

Опрос Социологической группы Рейтинг показал, что 55% украинцев видят в кресле главы правительства кандидата с большим опытом.

Остальные 35% считают, что премьер-министром должен стать новый человек – даже без опыта госуправления.

Среди возможных кандидатов предпочтения украинцев распределились следующим образом:

  • Юрий Бойко (13%);
  • Юлия Тимошенко (11%);
  • Владимир Гройсман (10%).

По данным опроса, Гройсмана чаще всего хотят видеть премьером на Галичине и в Центре, Бойко – на Востоке и на Донбассе, а Тимошенко – на Западе, Севере, в Центре и в Киеве.

Читайте: Инвестиции и улучшение бизнес-климата: Гройсман о поддержке промышленности в Украине

Кроме того, Игоря Смешко будущим премьером видят 7% опрошенных, Дмитрия Разумкова – 6%, Святослава Вакарчука – 5%, по 4% – Петра Порошенко, Анатолия Гриценко и Михэила Саакашвили, 3% – Олега Ляшко, по 2% – Андрея Садового и Александра Вилкула.

Опросы украинцев Социологическая группа Рейтинг проводила с 12 по 20 июня.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего – 6 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,3%.

Кстати, уровень доверия украинцев к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману составляет 19-20%.

ИсточникРейтинг

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский 67%, Вакарчук 25%: кому доверяют украинцы
Электрозарядки в Украине: Кабмин изменяет норму для парковок с 1 июля
Кабмин увеличил зарплату мэрам городов
Кабмин одобрил сокращение госадминистраций – когда и на сколько
Досрочные выборы в парламент поддерживают почти 90% украинцев – опрос
Выборы в парламент: как изменились предпочтения украинцев
В Верховную Раду пройдут пять партий – опрос
28 грн за доллар: Кабмин допускает снижение курса до конца года
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка