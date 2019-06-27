Больше половины украинцев убеждены, что будущим премьер-министром должен стать человек с большим опытом управления страной.

Опрос Социологической группы Рейтинг показал, что 55% украинцев видят в кресле главы правительства кандидата с большим опытом.

Остальные 35% считают, что премьер-министром должен стать новый человек – даже без опыта госуправления.

Среди возможных кандидатов предпочтения украинцев распределились следующим образом:

Юрий Бойко (13%);

Юлия Тимошенко (11%);

Владимир Гройсман (10%).

По данным опроса, Гройсмана чаще всего хотят видеть премьером на Галичине и в Центре, Бойко – на Востоке и на Донбассе, а Тимошенко – на Западе, Севере, в Центре и в Киеве.

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Кроме того, Игоря Смешко будущим премьером видят 7% опрошенных, Дмитрия Разумкова – 6%, Святослава Вакарчука – 5%, по 4% – Петра Порошенко, Анатолия Гриценко и Михэила Саакашвили, 3% – Олега Ляшко, по 2% – Андрея Садового и Александра Вилкула.

Опросы украинцев Социологическая группа Рейтинг проводила с 12 по 20 июня.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего – 6 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,3%.

Кстати, уровень доверия украинцев к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману составляет 19-20%.

Источник: Рейтинг