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Факты / Украина

На Донбассе ранены семь украинцев и уничтожены два оккупанта

За сутки в зоне проведения Операции объединенных сил ранены четверо украинских военных, еще трое получили боевые травмы.

ООС Донбас

Боевики 26 июня 39 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе, 13 из них – из запрещенных артсистем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Оккупанты также открывал огонь из гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – 24 обстрела.

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Еще 15 раз враг применил оружие в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север.

– За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевое травмирование, – сообщает штаб ООС.

По данным разведки, 25 июня двое оккупантов уничтожены.

С начала суток 27 июня враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской начался отвод украинских подразделений под наблюдением  СММ ОБСЕ, которое продлится трое суток.

ИсточникООС

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