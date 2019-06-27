За сутки в зоне проведения Операции объединенных сил ранены четверо украинских военных, еще трое получили боевые травмы.

Боевики 26 июня 39 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе, 13 из них – из запрещенных артсистем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Оккупанты также открывал огонь из гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – 24 обстрела.

Читайте: Команды не стрелять не было: Хомчак о “запрете на ответный огонь” в зоне ООС

Еще 15 раз враг применил оружие в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север.

– За прошедшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевое травмирование, – сообщает штаб ООС.

По данным разведки, 25 июня двое оккупантов уничтожены.

С начала суток 27 июня враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской начался отвод украинских подразделений под наблюдением СММ ОБСЕ, которое продлится трое суток.

Источник: ООС