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Факты / Украина

Следующий шаг – за Россией: Волкер об отводе сил на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер одобрил отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской и ожидает соответствующих шагов от России.

ООС

Курт Волкер считает, что РФ должна брать пример с Украины, комментируя отвод сил в районе Станицы Луганской.

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– Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь Россия должна пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включая отвод тяжелого вооружения и разоружение незаконных вооруженных формирований, – подчеркнул спецпредставитель Госдепа США по Украине.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской начался отвод украинских подразделений под наблюдением  СММ ОБСЕ, которое продлится трое суток.

Источник: Kurt Volker

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