Партия Голос отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе № 121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Политическая партия Голос Святослава Вакарчука сообщила, что отзывает мажоритарщика в одномандатном округе № 121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Это решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки после того, как в партию обратилась журналисты-расследователи и активисты.

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Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева стали основой недоверия. Кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы.

Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигала до своих кандидатов.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, в парламент могут пройти пять партий.