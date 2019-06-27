Глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины Светлана Берзина заявила о важности использования вторичного сырья для сохранения экологии и экономии бюджета.

В Украине не развита культура использования вторичного сырья, которое обладает огромным потенциалом для экономии средств и сохранения окружающей среды. Об этом заявила глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины Светлана Берзина.

Берзина сообщила, что использование шлаковых материалов при производстве только строительных материалов и строительстве дорог позволит сэкономить минимум 17 млрд грн бюджета в год. К тому же, активизация переработки шлаков сохранит природу.

– Используя шлаковые материалы, мы экономим деньги, поскольку этот ресурс более дешевый, чем природный – песок, гравий, гранит, которые мы добываем. Наша команда экспертов вместе со специалистами Prozorro подсчитала ежегодную экономию на ремонте и строительстве дорог по бюджетным средствам – она составляет наименьше 17 млрд грн, – рассказала Берзина.

Кроме того, по мнению эксперта, увеличение объемов использования шлаков при изготовлении стройматериалов и строительстве позволит решить проблему уничтожения экосистем в местах, где находятся шлакоотвалы.

Читайте: Харьковским детям презентовали Книжку про сміття – Рустам Гильфанов

– Сегодня порядка 6% территории Украины находится под шлаковыми отвалами. Шлаки являются источником пыли и существенно влияют на качество жизни людей, живущих в таких местах. Переработка шлаковых отвалов поможет решить проблему. С другой стороны, она также поможет нам экономить исчерпываемые природные ресурсы, в процессе добычи которых нарушаются экосистемы. К тому же, шлаковые материалы куда более надежны, в частности, для строительства дорог, тоннелей, метро и так далее, – убеждена Берзина.

Напомним, в Верховной Раде предложили реформу механизма распределения эконалога в Украине.