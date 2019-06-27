Кто такая Юлия Тимошенко, ее политическая деятельность и основные положения партии Батькивщина – читайте в материале Фактов ICTV.
Внеочередные парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. На данный момент ЦИК зарегистрировала 21 политическую партию.
Юлия Тимошенко идет на выборы с партией Всеукраинское объединение Батькивщина.
Биография
Юлия Тимошенко – государственная и политическая деятельница, лидер партии Батькивщина, дважды занимала должность премьер-министра Украины.
Родилась 27 ноября 1960 года в Днепре. Образование получила в местном институте по специальности Автоматика и телемеханика.
Политическую деятельность начала с 1997 года, став народным депутатом Кировоградской области.
Через два года организовала свою депутатскую фракцию Батькивщина, а позже стала одним из основателей партии.
Занимала должность вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса в правительстве Виктора Ющенко.
Читайте: Коалиция должна объединить проевропейские партии и дать результат за 100 дней – Тимошенко
В 2004 году была одним из лидеров Оранжевой революции, направленной против фальсификации президентских выборов.
Тимошенко дважды становилась премьер-министром Украины – в 2005 году и с 2007 по 2010 год.
В 2011 году Юлию Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании контракта на поставку газа из России по $450 за 1 тыс. м3. Впоследствии с нее сняли все обвинения.
Также Юлия Тимошенко трижды баллотировалась в президенты – в 2010, 2014 и 2019 годах.
Программа партии
Партия Всеукраинское объединение Батькивщина идет на выборы с целью начать переговоры по формуле Будапешт+, привлекая к урегулированию конфликта на Донбассе такие государства, как США и Великобританию.
Читайте: Батькивщина не будет работать в оппозиции – Тимошенко
Основные пункты:
- приоритеты внешней политики;
- восстановление территориальной целостности Украины;
- европейская заработная плата;
- справедливые пенсии;
- доступная медицина и качественное образование;
- новая молодежная политика;
- финансовая стабильность;
- энергетическая политика;
- реформирование аграрного сектора;
- оптимальная налоговая система.
Более подробно о программе партии вы можете почитать в нашем материале.
Партия Батькивщина обещает работать над разработкой плана действий для членства в НАТО, поднятием социальных выплат и улучшением медицины.
Кстати, ранее мы публиковали список партий, которые идут на внеочередные выборы в парламент.