Кто такая Юлия Тимошенко, ее политическая деятельность и основные положения партии Батькивщина – читайте в материале Фактов ICTV.

Внеочередные парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. На данный момент ЦИК зарегистрировала 21 политическую партию.

Юлия Тимошенко идет на выборы с партией Всеукраинское объединение Батькивщина.

Биография

Юлия Тимошенко – государственная и политическая деятельница, лидер партии Батькивщина, дважды занимала должность премьер-министра Украины.

Родилась 27 ноября 1960 года в Днепре. Образование получила в местном институте по специальности Автоматика и телемеханика.

Политическую деятельность начала с 1997 года, став народным депутатом Кировоградской области.

Через два года организовала свою депутатскую фракцию Батькивщина, а позже стала одним из основателей партии.

Занимала должность вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса в правительстве Виктора Ющенко.

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В 2004 году была одним из лидеров Оранжевой революции, направленной против фальсификации президентских выборов.

Тимошенко дважды становилась премьер-министром Украины – в 2005 году и с 2007 по 2010 год.

В 2011 году Юлию Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании контракта на поставку газа из России по $450 за 1 тыс. м3. Впоследствии с нее сняли все обвинения.

Также Юлия Тимошенко трижды баллотировалась в президенты – в 2010, 2014 и 2019 годах.

Программа партии

Партия Всеукраинское объединение Батькивщина идет на выборы с целью начать переговоры по формуле Будапешт+, привлекая к урегулированию конфликта на Донбассе такие государства, как США и Великобританию.

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Основные пункты:

приоритеты внешней политики;

восстановление территориальной целостности Украины;

европейская заработная плата;

справедливые пенсии;

доступная медицина и качественное образование;

новая молодежная политика;

финансовая стабильность;

энергетическая политика;

реформирование аграрного сектора;

оптимальная налоговая система.

Более подробно о программе партии вы можете почитать в нашем материале.

Партия Батькивщина обещает работать над разработкой плана действий для членства в НАТО, поднятием социальных выплат и улучшением медицины.

Кстати, ранее мы публиковали список партий, которые идут на внеочередные выборы в парламент.