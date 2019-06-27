С 1 июля существенно расширяется список товаров России, которые запрещено ввозить в Украину.
В газете Урядовий Кур’єр опубликовали постановление Кабмина, которое расширяет список запрещенных российских товаров.
Соответствующее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Документ гласит, что в Украину запретят ввозить:
- портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент;
- продукты для кормления животных, лекарственные средства и антибиотики для них;
- минеральные или химические удобрения;
- спички;
- обои и аналогичные настенные покрытия;
- фанеру клееную и аналогичные материалы из слоистой древесины;
- большое количество одежды;
- обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы и только на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;
- части обуви;
- трубы, трубки;
- провода из углеродистой стали;
- витую проволоку, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия;
- решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов;
- винты, болты, гайки и аналогичные изделия из черных металлов;
- столовые, кухонные и другие бытовые изделия из черных металлов, нержавеющей стали и их части;
- оборудование для производства хлебобулочных изделий;
- тракторы;
- автомобили и транспортные средства, предназначенные для перевозки людей;
- транспортные средства для перевозки грузов и специального назначения;
- мотоциклы и велосипеды.
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Кроме того, с 1 марта 2020 года запретят ввозить ряд железнодорожных и трамвайных вагонов для перевозки грузов путями.
К слову, с 1 июля Россия снимает запрет на транзит украинских товаров по своей территории в третьи страны.
Источник: Урядовий Кур’єр