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Факты / Украина

С 1 июля Украина расширяет список запрещенных российских товаров

С 1 июля существенно расширяется список товаров России, которые запрещено ввозить в Украину.

Росія санкції

В газете Урядовий Кур’єр опубликовали постановление Кабмина, которое расширяет список запрещенных российских товаров.

Соответствующее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Документ гласит, что в Украину запретят ввозить:

  • портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент;
  • продукты для кормления животных, лекарственные средства и антибиотики для них;
  • минеральные или химические удобрения;
  • спички;
  • обои и аналогичные настенные покрытия;
  • фанеру клееную и аналогичные материалы из слоистой древесины;
  • большое количество одежды;
  • обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы и только на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;
  • части обуви;
  • трубы, трубки;
  • провода из углеродистой стали;
  • витую проволоку, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия;
  • решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов;
  • винты, болты, гайки и аналогичные изделия из черных металлов;
  • столовые, кухонные и другие бытовые изделия из черных металлов, нержавеющей стали и их части;
  • оборудование для производства хлебобулочных изделий;
  • тракторы;
  • автомобили и транспортные средства, предназначенные для перевозки людей;
  • транспортные средства для перевозки грузов и специального назначения;
  • мотоциклы и велосипеды.

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Кроме того, с 1 марта 2020 года запретят ввозить ряд железнодорожных и трамвайных вагонов для перевозки грузов путями.

К слову, с 1 июля Россия снимает запрет на транзит украинских товаров по своей территории в третьи страны.

Источник: Урядовий Кур’єр

Фото: Dreamstime

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