С 1 июля существенно расширяется список товаров России, которые запрещено ввозить в Украину.

В газете Урядовий Кур’єр опубликовали постановление Кабмина, которое расширяет список запрещенных российских товаров.

Соответствующее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Документ гласит, что в Украину запретят ввозить:

портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент;

продукты для кормления животных, лекарственные средства и антибиотики для них;

минеральные или химические удобрения;

спички;

обои и аналогичные настенные покрытия;

фанеру клееную и аналогичные материалы из слоистой древесины;

большое количество одежды;

обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы и только на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;

части обуви;

трубы, трубки;

провода из углеродистой стали;

витую проволоку, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия;

решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов;

винты, болты, гайки и аналогичные изделия из черных металлов;

столовые, кухонные и другие бытовые изделия из черных металлов, нержавеющей стали и их части;

оборудование для производства хлебобулочных изделий;

тракторы;

автомобили и транспортные средства, предназначенные для перевозки людей;

транспортные средства для перевозки грузов и специального назначения;

мотоциклы и велосипеды.

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Кроме того, с 1 марта 2020 года запретят ввозить ряд железнодорожных и трамвайных вагонов для перевозки грузов путями.

К слову, с 1 июля Россия снимает запрет на транзит украинских товаров по своей территории в третьи страны.

Источник: Урядовий Кур’єр