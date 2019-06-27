PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Покушение на Артема Семенихина: три версии следствия

Полиция рассматривает три версии покушения на убийство бывшего Конотопского городского мэра Артема Семенихина.

Покушение на Артема Семенихина: три версии следствия

У полиции есть три версии покушения на мэра Артема Семенихина.

– В первую очередь проверим версию о нападении из-за его общественно-политической деятельности, а также из мотивов хулиганства и из-за личного неприязненного отношения. Но в каждой из версий есть свои подверсии, и ни одну из них мы пока не исключаем. Также будем максимально мониторить интернет-источники, – заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко.

Он предостерег работников СМИ, пользователей соцсетей и представителей общественности от однозначной трактовки нападения на Семенихина только по политическим мотивам.

Читайте: Доброволец АТО и мэр Конотопа – кто такой Артем Семенихин

Больше информации о покушении на Артема Семенихи не сообщается, чтобы это не навредило следствию.

Напомним, что на Сумщине 27 июня около часа ночи на Артема Семенихина было совершено нападение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Источник: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Доброволец АТО и мэр Конотопа – кто такой Артем Семенихин
В Конотопе избили экс-мэра Артема Семенихина – он в реанимации
В Конотопе полицейское авто сбило 10-летнего ребенка на “зебре”
Во Львове взорвали авто известного местного застройщика
Выставили пулемет и стали на точку. Подробности громкого покушения под Киевом
На Сумщине мужчина держал на цепи 30-летнего сына
Туляремия: в Украине обнаружили инфекцию, против которой нет вакцины
Президент уволил главу СБУ Сумской области
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка