Полиция рассматривает три версии покушения на убийство бывшего Конотопского городского мэра Артема Семенихина.

У полиции есть три версии покушения на мэра Артема Семенихина.

– В первую очередь проверим версию о нападении из-за его общественно-политической деятельности, а также из мотивов хулиганства и из-за личного неприязненного отношения. Но в каждой из версий есть свои подверсии, и ни одну из них мы пока не исключаем. Также будем максимально мониторить интернет-источники, – заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко.

Он предостерег работников СМИ, пользователей соцсетей и представителей общественности от однозначной трактовки нападения на Семенихина только по политическим мотивам.

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Больше информации о покушении на Артема Семенихи не сообщается, чтобы это не навредило следствию.

Напомним, что на Сумщине 27 июня около часа ночи на Артема Семенихина было совершено нападение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.