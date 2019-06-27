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Факты / Украина

Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА Резниченко

Владимира Резниченко уволили с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА Резниченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности Дмитрия Батуру.

Читайте: Назначения Зеленского: кто вошел в список

Указы №№ 471/2019 и 472/2019 от опубликованы на официальном сайте президента.

С 2018 года Батура работал первым заместителем главы Днепропетровской ОГА.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

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