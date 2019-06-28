28 июня в Украине отмечают День Конституции. Как проходят празднования – в материале Фактов ICTV.

В Украине 28 июня отмечают один из самых важных государственных праздников – День Конституции.

Именно в этот день 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию. Накануне спикер парламента Александр Мороз выступил предложением работать над ней без перерывов до полного принятия. В итоге заседание длилось около 20 часов.

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28 июня 1996 года в 9.20 утра Конституция Украины была принята голосами 315 народных депутатов.

Как проходят празднования по поводу Дня Конституции Украины – в материале Фактов ICTV.

09.30. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Конституции и запустил флешмоб посвященный главной книге страны.

Также с праздником украинцев поздравил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить 28 июня.