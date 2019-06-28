День Конституции в Украине ежегодно отмечается 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада полностью подготовила Конституцию независимой Украины.

Конституция Украины официально закрепила право нашей страны считаться независимым суверенным государством.

Не знание законов не избавляет от ответственности.

Конституция обладает высшей юридической силой, поэтому все принимаемые законы должны соответствовать ей. С ее принятием украинцы получили возможность отстаивать свои права гражданина, а наша страна повысила авторитет на международной арене.

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Каждый украинец должен чтить и знать Основной документ государства. Поэтому Факты ICTV подают полный текст Конституции Украины.

Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

К слову, социологический опрос показал, что большинство украинцев не знают содержания Конституции.