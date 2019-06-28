Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб посвященный главной книге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам с поздравлениями в День Конституции.

Он призвал украинцев знать, а главное – уважать и соблюдать Конституцию страны.

– Я очень хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем – знать нашу Конституцию, а главное соблюдать и уважать, – отметил президент.

Также Владимир Зеленский объявил флешмоб – записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции Украины.

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– Начну с себя. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статья 3 Конституции Украины. Присоединяйся к нашему флешмобу. Хэштег – моя_улюблена_стаття, – заявил Зеленский.

Напомним, День Конституции в Украине ежегодно отмечается 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада полностью подготовила Конституцию независимой Украины.