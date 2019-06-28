Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Что такое партийные списки и по какому принципу они формируются – читайте в материале.

Внеочередные парламентские выборы 2019 состоятся 21 июля. В этом году они пройдут по смешанной избирательной системе.

То есть 50% народных депутатов избирают по мажоритарным спискам и голосуют за одного кандидата из предоставленного перечня.

50% выбирают по закрытым партийным спискам. Это предполагает голосование за конкретную партию, однако избиратель не знает, кому именно из депутатов он отдает голос.

Партийные списки существуют открытые и закрытые.

Согласно закрытым партийным спискам, избиратель голосует за партию. На список кандидатов, выдвигаемых в Верховную Раду от этой партии, голос не влияет. Лидеры партии формируют его по своему усмотрению.

То есть избиратель не влияет на то, в каком порядке кандидаты из списка получат депутатские мандаты.

Читайте: Как cменить место голосования на выборах в Верховную Раду

Открытые списки предусматривают другую систему голосования.

Они дают возможность для избирателя указать, кто войдет в парламент. Открытые списки – это не только публикация списков кандидатов от партии. Это голосование за конкретного кандидата в этом списке, где тот, кто больше набирает, поднимается в этом рейтинге выше.

Открытые списки – это возможность изменить порядок кандидатов в списке.

То есть избиратель голосует не за партию, а за кандидата от партии. Общий результат партии будет зависеть от количества голосов, которые в совокупности набрали кандидаты.

К слову, ранее Факти ICTV писали, как голосовать на выборах не по месту прописки.