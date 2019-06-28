ГП Гарантированный покупатель в рамках перехода на новую модель рынка электроэнергии подписал договора со всеми поставщиками универсальных услуг (осуществляют поставку электроэнергии населению) и 210 производителями электроэнергии.

210 производителей зеленой электроэнергии и все поставщики электроэнергии населению подписали договора с ГП Гарантированный покупатель.

Об этом рассказал глава госпредприятия Константин Пертиковец.

Гарантированный покупатель в новом рынке осуществляет покупку электроэнергии и производителей по зеленому тарифу, а также покупку электроэнергию у государственных производителей для компаний-поставщиков населению.

По словам Петриковца, реализация PSO (спецобязательств по поставке электроэнергии населению) выполняется в полном объеме.

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– Мы заключили договора со всеми поставщиками универсальных услуг и вчера уже выкупили необходимый для них объем электроэнергии на бирже по двусторонним договорам, – сообщил он.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), будет введен с 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины О рынке электрической энергии.

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка в определенный законом срок является первой ощутимой победой президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ в угоду олигархам.