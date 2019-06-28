Я знаю героя – флешмоб, основанный Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ), который призван показать, что в Украине есть много людей, которые несмотря на обстоятельства – войну и оккупацию – находят в себе силы не только жить дальше, достигать успеха, но и бескорыстно помогать другим, заниматься общественной и волонтерской деятельностью.

Написать такую ​​историю о своих знакомых, друзьях и близких, или публичных людях, которые вызывают восхищение, может каждый, воспользовавшись формой на специально созданном сайте.

После премодерации истории появляются в соответствующем разделе сайта. Только за неделю обнародовано более 50 таких историй.

Среди них немало рассказов о людях, которые после переселения из временно оккупированной части Донбасса или из Крыма, сумели на новом месте начать новую жизнь, создать новый бизнес, а порой – даже находят в себе силы помогать другим людям, работая в общественных организациях. Вот несколько таких историй:

Василий Голобородько – известный на весь мир поэт, которого называли и до сих пор называют наиболее вероятным лауреатом Нобелевской премии по литературе Украины, был вынужден переехать из Луганска, где жил до войны. Сейчас он работает над своими книгами уже в Ирпене (Киевская обл.), создавая весомый вклад в развитие украинской литературы и ее современного представления в мире.

Светлана Кузина счастливо жила с мужем-военнослужащим в Крыму, но после аннексии полуострова не могла там оставаться дальше и с семьей переехала в Чернигов. Здесь активно занимается общественной деятельностью и уже воплотила многие национально-патриотические проекты на волонтерских началах.

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Дарья Касьянова с первых дней войны на полную включилась в дело спасения мирных жителей, прежде всего помогала эвакуировать детей из интернатных заведений, сирот, лишенных родительской опеки. В целом благодаря ей эвакуированы 40 тыс. человек, из них – 12 тыс. детей, в том числе из интернатов Донецкой области.

С остальными историй пользователей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, флешмоб #Я_Знаю_Героя является продолжением социально-информационного проекта Герои наших сердец, недавно начатого Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ).

В центре проекта – зафиксированные в видеосюжетах реальные истории 9-ти героев, чьи жизни изменила война на Востоке и оккупация Крыма. Но они выбрали не путь неверия. Они уже сегодня меняют историю своей жизни и страны, и шаг за шагом строят мирное будущее.