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Факты / Украина

Не спит и не пьет воду – адвокат о состоянии Балуха

Украинский политзаключенный Владимир Балух уже два дня не спит и не пьет воду.

Не спит и не пьет воду – адвокат о состоянии Балуха

Адвокат Ольга Динзе сообщила, что украинский политзаключенный Владимир Балух, который объявил голодовку, два дня не спит и не пьет воду.

По ее словам, сейчас Балух отказывается от еды и воды, то есть находится на сухом голодании.

В таком режиме украинский политзаключенный долго не продержится.

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– При отказе от употребления воды возникает быстрое нарушение работы не только внутренних органов, но также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. Сейчас он уже не спит двое суток, – сказала Динзе.

Она добавила, что написала заявление с просьбой перевести Балуха в медицинскую часть и предоставлять ему круглосуточную медицинскую помощь.

Напомним, 27 июня украинский политзаключенный Владимир Балух объявил голодовку в знак протеста.

Источник: Крым. Реалии

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