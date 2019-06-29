Папа Римский пригласил архиереев Украинской греко-католической церкви на встречу, во время которой будут разговаривать о важнейших вопросах.

Во время встречи с Папой Римским Франциском архиереи Украинской греко-католической церкви планируют говорить о всех важных вопросах.

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука, на встрече будут пытаться обсудить весь блок вопросов, касающихся общественно-политической и гуманитарной ситуации Украины и сотрудничества с другими церквями.

Он добавил, что эта встреча будет возможностью поговорить о положении УГКЦ в мире.

– Мы тоже хотим представить Папе, как выглядит наша Церковь, какие наши потребности, а также какие именно пастырские вызовы сейчас перед нами стоят. Я считаю, что такого типа экспертная встреча еще не происходила, – сказал Святослав.

Читайте: Как церковь может остановить деление общества – заявление главы УГКЦ

Он добавил, что патриархат для УГКЦ – это способ существования и сейчас делается все для того, чтобы она функционировала как патриаршая церковь.

Глава УГКЦ также сказал о том, что статус патриархата не дают, а он признается.

К слову, 4 июня в США состоялась интронизация архиепископа УГКЦ и митрополита Филадельфийского Бориса Гудзяка.

Источник: Информационный ресурс УГКЦ