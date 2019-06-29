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Факты / Украина

В Украине есть колоссальные запасы нефти и газа – ученые

Ученые оценили ресурсную базу Украины и отметили, что  стране есть колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов.

В Украине есть колоссальные запасы нефти и газа – ученые

Исследования украинских ученых подтверждают наличие в стране крупных запасов нефти и газа.

Ученые вместе со специалистами НАНУ провели работу по оценке ресурсной базы.

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– По самым осторожным заключениям, неразведанные традиционные углеводные ресурсы в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах Украины составляют более 5 млрд т условного топлива, а это вдвое больше накопленной добычи. Есть еще колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов — сланцевого газа и нефти, метана угольных месторождений, газогидратов Черного моря, – рассказа проректор по научно-педагогической работе ИФНТУНГ Сергей Куровец.

По его словам, самым перспективным является Восточный нефтегазоносный региона.

На Мачухском месторождении с глубины в 7 тыс. м был получен приток газа с суточным дебитом в 1,2 млн куб. м.

Ранее Россия заявила, что готова снова поставлять газ в Украину по сниженной цене.

Источник: Зеркало недели

Фото: Dreamstime

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