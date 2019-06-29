24 мая стартовала избирательная кампания, день волеизъявления назначен на 21 июля. Как проголосовать на парламентских выборах 2019 жителям ООС – далее в материале.

21 июля в Украине состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду. Процедура голосования для жителей ООС имеет упрощенную схему.

Первый шаг. Избирателям, которые имеют прописку на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, нужно прийти в ближайший Государственный реестр избирателей.

С собой нужно взять документы, удостоверяющие вашу личность, это паспорт или водительские права.

Второй шаг. Нужно написать заявление с просьбой о временном изменении места голосования.

Все это вы должны успеть сделать не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, как сменить место голосования на выборах в Верховную Раду.