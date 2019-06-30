PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Когда в Украину вернется жара

Жаркая погода вернется в Украину с началом новой недели.

Когда в Украину вернется жара

В понедельник, 1 июля, в Украине без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.

В Киеве – без осадков; температура ночью 15-17°, днем 31-33°.

На 2 июля синоптики прогнозируют ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 25-30°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-35°.

Читайте: Когда Ивана Купала

В Киеве 2 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 26-28°.

Напомним, 27 июня в Украине бушевал циклон, после которого началось похолодание.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка