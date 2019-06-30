Жаркая погода вернется в Украину с началом новой недели.

В понедельник, 1 июля, в Украине без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.

В Киеве – без осадков; температура ночью 15-17°, днем 31-33°.

На 2 июля синоптики прогнозируют ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 25-30°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-35°.

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В Киеве 2 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 26-28°.

Напомним, 27 июня в Украине бушевал циклон, после которого началось похолодание.