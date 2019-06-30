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Факты / Украина

Ответы, которых нет в Google: Епифаний дал совет молодежи

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи.

Епіфаній

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, поздравляя украинцев с Днем молодежи, посоветовал людям больше читать Библию.

– Попробуйте заглянуть в Библию столько же раз, как и в Google, и вы сможете найти те ответы, которые не найдете в сети.

Также Епифаний призвал украинцев больше общаться в реальной жизни, чем через соцсети.

Читайте: Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять епархией

– Живое общение, эмоции, тепло чувств и приятные впечатления – без этого жизнь не будет такой полной, каким ее создал Господь.

Напомним, Епифаний заявил, что церковь не примет темы гендера и ЛГБТ.

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