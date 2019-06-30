Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем молодежи.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, поздравляя украинцев с Днем молодежи, посоветовал людям больше читать Библию.
– Попробуйте заглянуть в Библию столько же раз, как и в Google, и вы сможете найти те ответы, которые не найдете в сети.
Также Епифаний призвал украинцев больше общаться в реальной жизни, чем через соцсети.
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– Живое общение, эмоции, тепло чувств и приятные впечатления – без этого жизнь не будет такой полной, каким ее создал Господь.
Напомним, Епифаний заявил, что церковь не примет темы гендера и ЛГБТ.
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