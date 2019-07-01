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Факты / Украина

Обстрел санитарного авто на Донбассе: названы имена погибших

В ВСУ назвали имена погибших военных из санитарного автомобиля ООС, который попал под обстрел пророссийских боевиков.

Обстрел санитарного авто на Донбассе: названы имена погибших

36 отдельная бригада морской пехоты ВМС Украины назвала имена военных, погибших во время обстрела санитарного авто ООС.

По информации бригады, от обстрела погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.

– Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибших, – говорится в сообщении.

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Имя еще одного пострадавшего пока не называется.

Напомним, 1 июля боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС вблизи населенного пункта Водяное.

Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты

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