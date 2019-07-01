Оккупанты отправили поврежденную боевую технику с Донбасса на ремонт в Россию.

Украинские разведчики заметили на Донбассе эшелон с поврежденной боевой техникой, которую оккупанты отправили на территорию России для ремонта.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, технику Россия вернет на вооружение российских оккупационных войск в кратчайшие сроки.

В разведке сообщили, что в июне оккупанты продолжили завозить на Донбасс боеприпасы, горюче-смазочные материалы, инженерное оборудование и другое военное имущество. Для этого Россия использует автотранспорт и железнодорожное сообщение.

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Как сообщалось, боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС вблизи населенного пункта Водяное.