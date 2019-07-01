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Факты / Украина

Погода в Украине на 1 июля (КАРТА)

Погода в Украине 1 июля будет солнечной и жаркой по всей территории.

Погода

В западных областях 1 июля температура воздуха днем составит 31-33°, ночью – 15-17°.

На севере страны температура воздуха днем 28-33°, ночью 14-16°.

Не так жарко будет на востоке. Днем воздух прогреется до 27-29°, ночью – 10-12°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 1 июля

На юге страны также без осадков, температура воздуха днем 29-33°, ночью – 16-18°.

В центральных областях и Киеве температура составит 31-33° днем, ночью – 15-17°.

К слову, ранее Факты ICTV писали о последствиях непогоды в Украине.

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