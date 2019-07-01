Позолота и мебель из красного дерева. В таком интерьере работает глава президентского офиса Андрей Богдан. Он готовится к большому переезду в Украинский дом, ремонт которого должен закончиться через 9 месяцев.

Рабочий день руководителя офиса президента начинается в 8 утра. Нередко на работу он едет собственным электромобилем Тесла. Затем – время для спорта, в зале, который находится на Банковой.

Руководителю президентского офиса приходится все время быть под пристальным вниманием. Богдан сам начинает разговор о собственном доме в элитном пригороде Киева, который показали журналисты. Якобы его Богдан приобрел во время пребывания на госслужбе. По словам Богдана, он начал его строить еще в 2008 году.

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Сельхозпредприятия и водочные заводы, принадлежащие к объектам Госуправления делами, Администрация Зеленского продавать пока не будет, проводят аудит, говорит Богдан.

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Новое руководство администрации ломает стереотипы Банковой. Можно не соблюдать дресс-код – ходи хоть в шортах. Бумаги у главы офиса – в обычном рюкзаке. Также нигде нет и намека на фотографию президента, как и просил Зеленский.

Сергей Дейнеко в должности только третью неделю. В его кабинете полный аскетизм по сравнению с Банковой, из роскоши разве что кожаный диван и видеотелефон. Дайнеко признается: первое что сделал, проверил комнату на жучки. Полковник будет командовать генералами, абсолютно нестандартная ситуация для военных.

Головы еще не полетели, но Дайнеко уже сократил пограничный служебный автопарк. 40 генеральских машин поедут из Киева на границу.

Ситуационная комната СНБО – кабинет который журналистам никогда не показывают, здесь решается, без преувеличения, судьба страны. Здесь страна как на ладони, на экранах – пункты пропуска, в том числе на линии разграничения.

С кресла министра финансов – в кресло секретаря совета нацбезопасности и обороны, Александр Данилюк привыкает к новой роли. Он признается, к монументальности своего кабинета никак не может привыкнуть.

Теперь в Данилюка из дресс-кода не только костюм и галстук, но и пиксель, который требует должность. Среди Пшонка-стайл кабинета – телефоны закрытой связи, еще советские, но надежные.

То, что больше всего поражает Данилюка, так это неповоротливость государственной машины, идем в Европу, но столько советского еще осталось.

Руслан Хомчак в должности – почти месяц. После назначения на должность он попал под шквал критики. Одни говорили – хорошая кандидатура, другие – наоборот.

Среди обычного бюрократического интерьера бросаются в глаза совсем не военные вещи, как, например, шахматы.

Руслан Хомчак рассказал, что при знакомстве с Зеленским, тот смотрел на него как психолог. Его много, что не удовлетворяет в армии. Иногда и отношение офицеров к подчиненным, и показуха, от которой не удалось избавиться. Но говорит, все, что произошло за 5 лет войны было небесполезным.

Новая власть заявляет об открытости, но сдали тест не все. Не открыла свои двери Служба безопасности Украины и налоговая служба.

А было бы так интересно узнать, как ее новое руководство распоряжается рингом, сауной, соляной пещерой и креслом за 70 тысяч евро, которые остались еще со времен Януковича. Похоже, это очень тайная история.

Напомним, Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина вполне реальна.