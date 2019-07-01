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Факты / Украина

Россия не предлагала освободить захваченных моряков – Песков

В Кремле заявили, что МИД России не предлагало Киеву освободить военнопленных украинских моряков.

Россия не предлагала освободить захваченных моряков – Песков

В Кремле заявили, что не отпустят военнопленных украинских моряков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в ноте Министерства иностранных дел России, которую ведомство ранее направило в МИД Украины, речь не шла об освобождении украинцев до судебного процесса над ними.

– Но, насколько нам известно, есть особая позиция МИД Украины, и нам не известно, изменилась ли она, – сказал он.

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Как известно, ранее российский МИД заявил, что освободит военнопленных моряков, если Киев будет судить их по законам РФ.

В МИД Украины назвали предложение Москвы неприемлемым, так как это обостряет спор между Украиной и Россией на счет иммунитета военных кораблей.

Источник: УНИАН

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