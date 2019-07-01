С 1 июля стартовала вступительной кампании 2019. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как зарегистрировать электронный кабинет.
В рамках вступительной кампании 2019, необходимо подать заявление в ВУЗ, а для этого нужно зарегистрировать электронный кабинет абитуриента. Как это сделать – пошаговая инструкция от Фактов ICTV.
Шаг 1.
Первое, что нужно, это зайти на сайт по этой ссылке. Там вам откроется вот такое окно для заполнения данных:
Шаг 2.
В специальной форме указать следующие данные:
- действующий адрес электронной почты абитуриента;
- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
- серия и номер аттестата о полном среднем образовании;
- средний балл приложения к аттестату по 12-ти бальной шкале.
После регистрации на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации. Для входа в личный кабинет абитуриента используйте свои логин и пароль. В случае, если не получается войти в свой кабинет, а загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера.
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Шаг 3.
После успешного входа в электронный кабинет поступающий сможет ознакомиться с конкурсными предложениями от ВУЗов, а также добавить свои личные данные:
- номер телефона;
- цветное фото 3х4;
- сканкопию приложения к аттестату;
- документы, предоставляющие льготы.
К слову, Факты ICTV писали про основные даты вступительной кампании 2019.