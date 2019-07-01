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Факты / Украина

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента – пошаговая инструкция

С 1 июля стартовала вступительной кампании 2019. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как зарегистрировать электронный кабинет.

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента – пошаговая инструкция

В рамках вступительной кампании 2019, необходимо подать заявление в ВУЗ, а для этого нужно зарегистрировать электронный кабинет абитуриента. Как это сделать – пошаговая инструкция от Фактов ICTV.

Шаг 1.

Первое, что нужно, это зайти на сайт по этой ссылке. Там вам откроется вот такое окно для заполнения данных:

Шаг 2.

В специальной форме указать следующие данные:

  • действующий адрес электронной почты абитуриента;
  • номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
  • серия и номер аттестата о полном среднем образовании;
  • средний балл приложения к аттестату по 12-ти бальной шкале.

После регистрации на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации. Для входа в личный кабинет абитуриента используйте свои логин и пароль. В случае, если не получается войти в свой кабинет, а загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера.

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Шаг 3.

После успешного входа в электронный кабинет поступающий сможет ознакомиться с конкурсными предложениями от ВУЗов, а также добавить свои личные данные:

  • номер телефона;
  • цветное фото 3х4;
  • сканкопию приложения к аттестату;
  • документы, предоставляющие льготы.

К слову, Факты ICTV писали про основные даты вступительной кампании 2019.

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