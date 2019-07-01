Украина сделала большой шаг к завершению самого сложного теста на зрелость и готовность к реформам – запустила новый рынок электроэнергии с 1 июля.

Так прокомментировал сегодняшний запуск нового рынка электроэнергии народный депутат Украины Артур Мартовицкий.

– Рынок заработал – это совместная работа по вхождению Украины в единое европейское энергетическое сообщество. Сегодня уже не нужно сомневаться, закон вступил в силу. Хотелось бы, чтобы этот закон не отменялся никакими подзаконными актами, потому что такая информация есть. Это наши обязательства и имидж нашей страны на европейском и международном уровне, – подчеркнул народный депутат.

По словам Мартовицкого, несмотря на заявления скептиков о неминуемом росте цен на электроэнергию для населения, все осталось по-прежнему.

Читайте: Рынок электроэнергии: выгодные тарифы или рост цен и инфляция

– Очень важно, что все опасения, которые были у людей, не оправдались. Вот первый день работы рынка показывает, что самое важное, что беспокоило население – цена электроэнергии для населения – не изменилась и остаётся, это нужно признать, самой низкой в Европе, – заверил Мартовицкий.

Депутат также подчеркнул, что с запуском нового рынка энергосистема Украины работает стабильно.

– На сегодняшний момент есть небольшие технические доработки, которые решаются оператором рынка. Угроз для стабильной работы нового рынка и для украинской энергосистемы в Украине нет. Шероховатости есть и они будут, для этого есть специалисты на местах. Я уверен, что они это доработают, – подчеркнул народный депутат Украины.

Напомним, вице-премьер-министр Украины и руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион заявил об успешном внедрении рынка электроэнергии в Украине.