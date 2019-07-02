СММ ОБСЕ обнаружила на Донбассе станцию радиопомех Р-378а, которую производят в России.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе наличие станции радиопомех Р-378а производства российского концерна Созвездие.

Станцию зафиксировали 30 июня неподалеку от Луганска.

– 30 июня патруль СММ видел одну автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в населенном пункте Кадиевка (50 км на запад от Луганска), – говорится в сообщении.

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Указанная радиостанция предназначена для того, чтобы обнаруживать линии радиосвязи и подавлять их.

К слову, специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля ООС на Донбассе.

Источник: ОБСЕ

Фото: ОБСЕ