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Факты / Украина

Боевики обстреляли авто с волонтерами на Донбассе, есть раненые

В Донецкой области в результате снайперского обстрела были ранены двое волонтеров.

ООС Донбас

Двигаясь на автомобиле по дороге Марьинка-Красногоровка, пулевые ранения получили двое волонтеров, 42 и 32 лет. Сейчас они находятся в госпитале Покровская.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

К слову, вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС, в результате чего погиб медик.

Источник: Нацполиция

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