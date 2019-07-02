Постановление Окружного админсуда Киева, которым приостановлено действие постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов для Укрэнерго на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие, усложняет работу госпредприятия Гарантированный покупатель.

Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов для НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) Гарантированный покупатель.

Читайте: Производители и поставщики электроэнергии подписали договора с ГП Гарантированный покупатель

Соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО Никопольский завод ферросплавов (№640/11330/19).

– Специалисты ГП Гарантированный покупатель, проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права, – заявили в госкомпании.

ГП Гарантированный покупатель выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.

– ДП Гарантированный покупатель надеется – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии, – говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия Энергорынок два государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии – ГП Оператор рынка и ГП Гарантированный покупатель.

Источник: ГП Гарантированный покупатель