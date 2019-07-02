Больше всего украинские туристы летают на курорты в Турцию, Египет, Грецию, Болгарию и Испанию.

Госпогранслужба сообщает, что популярными направлениями для отдыха среди украинцев являются Турция, Египет, Греция, Болгария и Испания.

– В период отпусков пассажирский и транспортный потоки увеличиваются как правило на 15-20%, что уже доказано первой декадой июня этого года, – сообщил старший офицер штаба Западного регионального управления Василий Витровчак.

Кроме того, пограничник отметил, что в Украине значительно возрастает спрос на путешествия в страны Европейского Союза. Это связано в первую очередь с увеличением в стране лоукост-авиакомпаний, в частности Ryanair и Wizz Air.

– В основном путешественники выбирают такие страны как Германия, Польша, Великобритания и Дания, – подчеркнули пограничники.

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Напомним, 11 июня 2017 вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.